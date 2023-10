Jonathan Clauss rappelé par Didier Deschamps ce jeudi ?

Santa est en avance.

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour défier les Pays-Bas et l’Écosse lors de la prochaine fenêtre internationale. Selon Le Parisien, Jonathan Clauss en fera « très certainement » partie. Le latéral a disputé tous les matchs de l’OM depuis le début de la saison en tant que titulaire. L’ancien joueur de Lens, qui compte six sélections, n’a plus porté le maillot bleu depuis septembre 2022. Le Parisien glisse également qu’Ibrahima Konaté sera rappelé, à l’inverse de N’Golo Kanté.

« Il est petit, il est gentil, il prend l’argent des Saudi, mais il ne retrouvera pas les Bleus, N’Golo Kanté. »