Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Leicester

Nouvelle ère à Leicester.

Tout juste relégué en Championship, Leicester n’a pas perdu de temps pour lancer le futur chapitre de son histoire. Ce vendredi, les Foxes ont dévoilé l’identité de leur futur entraîneur, qui n’est autre qu’Enzo Maresca, ancien footballeur professionnel italien et plus récemment adjoint de Pep Guardiola dans le staff de Manchester City. L’ancien milieu de terrain aujourd’hui âgé de 43 ans s’est engagé jusqu’en 2026.

« Enzo apporte un mélange de personnalité, de méthode et d’ambition qui correspond parfaitement à la direction footballistique que nous cherchons à prendre. Sa philosophie s’est construite au cours d’une carrière riche et variée, y compris une formation exceptionnelle en tant qu’entraîneur, et correspond à la vision que nous avons pour ce prochain chapitre de l’histoire de Leicester City », a déclaré dans un communiqué Aiyawatt Srivaddhanaprabha, le président du club. « Au début, l’objectif est de jouer de la meilleure façon possible. À partir de là, nous pouvons construire, jour après jour, notre idée et notre philosophie », a de son côté affirmé Maresca, qui a Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Marcello Lippi pour inspirations majeures.

Et surtout la remontée immédiate en Premier League en point d’orgue.

