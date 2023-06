Encore un coach qui n’ira pas à l’OM

Qui veut entraîner l’OM ?

Andoni Iraola, en fin de contrat avec le Rayo Vallecano (11e de Liga), vient de s’engager pour deux saisons en tant qu’entraîneur du club anglais de Bournemouth. Il remplace Gary O’Neil qui a réussi à maintenir le club en Premier League (15e place), mais pas son poste.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.

Welcome to #afcb, Andoni 🤝

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 19, 2023