En rage après une faute non sifflée, un membre du staff du Barça explose son iPad au sol

Trois points de gagnés, une tablette de perdue.

Ce samedi, le FC Barcelone a décroché une victoire aussi spectaculaire que précieuse face au Celta de Vigo (4-3). Ce succès a tout de même mis Hansi Flick et son staff à cran, puisqu’il a fallu attendre la 98e minute pour voir Raphinha inscrire le but de la victoire sur un penalty. Un peno obtenu après une faute dans la surface sur Dani Olmo, qui n’avait au départ pas été signalée par l’arbitre. De quoi faire dégoupiller José Ramón de la Fuente, l’entraîneur des gardiens catalan, qui a été filmé en train d’exploser son iPad au sol de rage avant l’intervention de la VAR pour signaler la faute.

A member of Flick’s staff smashed the team’s iPad to the ground when the referee had not whistled for the foul on Dani Olmo in the final minutes 😭😭😭

https://t.co/rbJ0jVKt9r

— Sara 🦋 (@SaraFCBi) April 19, 2025