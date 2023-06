En Lorraine, un arbitre de 16 ans porte plainte après son agression

Fallait arrêter le penalty.

Lors d’un match U18 de Régional 2 sans plus aucun enjeu, le CA Boulay affrontait l’ESAP Metz, en Lorraine. Les visiteurs ont écopé de deux cartons rouges pendant la rencontre. À quelques minutes du terme, Boulay égalise sur un penalty, et l’arbitre de la rencontre, âgé de 16 ans, est coursé sur le terrain et frappé par les Messins. De fait, juste avant le tir au but, l’arbitre avait été menacé par les joueurs de l’ESAP : « Si ça marque, on te tape ». Promesse tenue puisqu’il a reçu des chaussures et des protège-tibias malgré les tentatives des dirigeants du club recevant pour tenter de stopper les troupes qui ont suivi le jeune garçon jusqu’aux vestiaires. Une procédure est en cours, et l’arbitre a décidé de porter plainte.

On va devoir appeler des stadiers – pas ceux de Bordeaux – même en amateur.

Kenzo, la goutte de trop