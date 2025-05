Une légende de Laval sur le départ

Le mot légende est-il galvaudé ?

Anthony Gonçalves a annoncé son départ du Stade lavallois à la fin de la saison. À 39 piges, l’ancien joueur de Strasbourg et de Caen avait fait ses débuts en 2007 avec le club mayennais et y était revenu en 2022 après la remontée en Ligue 2. Sans clairement préciser s’il s’agissait d’un départ à la retraite, le milieu de terrain dansera pour la dernière fois avec les Tango ce samedi 10 mai contre Metz, alors que Laval possède encore une (infime) chance de rejoindre la Ligue 1 : une victoire couplée d’une défaite de Guingamp à Pau enverrait Laval à cinquième place de Ligue 2, synonyme de play-off d’accession en Ligue 1. Francis-Le Basser en rêve.

Un des joueurs les plus capés de l’histoire de la Ligue 2

« Peut-être qu’on m’a enlevé un côté technique que je peux avoir, et collé une image de joueur tout le temps dans la bagarre. Mais je n’ai jamais renié cette image de joueur à grinta, se racontait-il à Ouest-France. C’est moi. Le jour où je n’ai plus ça… » Anthony Gonçalves a disputé 374 matchs de Ligue 2 et pourrait devenir le joueur le plus capé de l’histoire de Laval en championnat. Le Tango de la décennie 2010 est le deuxième joueur le plus capé de Ligue 2 en activité (le 22e de l’histoire du championnat), derrière un autre historique sur le départ : Loïc Nestor. Il avait aussi connu la Ligue 1 avec Strasbourg (Neymar s’en souvient peut-être), gagnant même la Coupe de la Ligue en 2019.

Chers supporters, il est temps pour moi de vous dire … 🧡🖤 @stadelavallois pic.twitter.com/W3KaUFYKkE — Gonçalves Anthony (@Gonz2717) May 6, 2025

Une bonne raison de voir le multi Ligue 2 samedi.

