En district, une arbitre de touche promène son chien pendant le match

Quand l’entraîneur demande des chiens sur le terrain, pas sûr qu’il s’attendait à ça.

Le rendez-vous dominical du district nous a encore offert une perle. En dernière division départementale, cela n’arrive pas souvent d’avoir des arbitres officiels. Alors on fait comme on peut, et c’est précisément ce qu’a fait la réserve de l’ISN Chaneins, localisée dans l’Ain.

Bonne lanterne rouge de son groupe (avec… -1 point, l’équipe n’ayant connu que des défaites et un point de pénalité à cause de deux forfaits, NDLR), la réserve s’est une nouvelle fois inclinée ce week-end face à la réserve de Mille Étangs (1-3). Ce n’est pas un but qui a retenu l’attention des spectateurs sur la main courante, mais plutôt l’arbitre de touche du jour : une femme qui a profité de cette expérience pour… promener un chien le long de la ligne de touche.

Le district c’est vraiment un autre monde 😭 pic.twitter.com/SQmPifu0cW — Point de Penalty (@_PointDePenalty) April 27, 2025

Offrez-lui une place au Groupama Stadium.

Quel cap pour Brest et Éric Roy ?