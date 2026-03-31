Lionel Scaloni ému aux larmes en conférence de presse

Une blessure au cœur. Très touché par la terrible blessure qui a complètement dézingué la fin de saison de Joaquín Panichelli, Lionel Scaloni a prématurément quitté la conférence de presse, submergé par l’émotion.

« Il a demandé à nous parler et c’était très émouvant, raconte tant bien que mal le champion du monde 2022, l’air perturbé. Il avait raison de dire qu’il ne méritait pas ça. Personne ne le mérite, mais lui particulièrement. C’est un bosseur, il avait gagné le droit d’être ici. Je lui ai dit qu’il aurait une autre opportunité. » Sentant l’émotion s’emparer de sa voix, le bonhomme quitte finalement les lieux : « Putain, je ne parle plus ! »

SCALONI SE EMOCIONÓ HABLANDO DE LA LESIÓN QUE SUFRIÓ PANICHELLI 🇦🇷😢 🗣️ El entrenador de la Selección Argentina confesó que mantuvo una charla "muy emotiva" con el delantero de Racing de Estrasburgo. 🎙️ #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/ZrB0FkdqIb — DSPORTS (@DSports) March 30, 2026

« Un des moments les plus difficiles de ma vie »

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, l’attaquant argentin de 23 ans était en pleine bourre, réalisant une saison XXL avec Strasbourg, à l’image de ses 20 caramels plantés en 39 matchs toutes compétitions confondues. Ce coup d’arrêt l’empêchera de disputer sa première Coupe du monde. Mais rassurez-vous, le gaillard est plutôt solide mentalement.

Le principal intéressé s’est d’ailleurs exprimé au sujet de son ressenti : « Aujourd’hui, je traverse l’un des moments les plus difficiles de ma vie, alors que de nombreux objectifs se profilaient à l’horizon. […] Cela dit, j’ai toujours été une personne tenace, et je ne cherche pas à attirer la pitié, a assuré Panichelli. Heureusement, on ne m’a jamais rien donné. Par expérience, je connais la satisfaction de se donner à fond et d’en récolter les fruits. La vie m’offrira d’autres rêves à accomplir. Ce ne seront pas des cadeaux, j’irai les chercher par le travail. Comme je l’ai toujours fait. La vie est courte, profitons-en. Merci pour tout votre soutien. »

À Strasbourg aussi, on pleure.

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