Panichelli sort du silence après sa terrible blessure

Oui, le foot est cruel. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à l’entraînement avec l’Argentine, Joaquín Panichelli a pris la parole vendredi. Forcément dévasté suite à la confirmation de sa blessure, l‘attaquant de 23 ans, qui loupera sa première Coupe du monde avec l’Albiceleste et la fin de saison avec Strasbourg, a publié un message sur son compte Instagram.

Parfois, j’ai du mal à comprendre comment fonctionne la méritocratie ou les injustices, la limite semble se déplacer en fonction des situations. Mais je suis sûr que si l’on parle de mérite, personne ne mérite cela », a posé l’attaquant du RCSA . Aujourd’hui, je traverse l’un des moments les plus difficiles de ma vie, alors que de nombreux objectifs se profilaient à l’horizon. »

« La vie est courte, profitons-en »

Ce n’est pas la première fois que l’avant-centre souffre de ce type de blessure puisqu’il avait déjà été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en 2023 lors de son passage à Alavés. Au moins, le meilleur buteur de Ligue 1 (16 buts) sait ce qui l’attend : « Cela dit, j’ai toujours été une personne tenace, et je ne cherche pas à attirer la pitié, a assuré Panichelli. Heureusement, on ne m’a jamais rien donné. Par expérience, je connais la satisfaction de se donner à fond et d’en récolter les fruits. La vie m’offrira d’autres rêves à accomplir. Ce ne seront pas des cadeaux, j’irai les chercher par le travail. Comme je l’ai toujours fait. La vie est courte, profitons-en. Merci pour tout votre soutien ».

Touché mais pas coulé.

Emiliano Martinez tire la sonnette d'alarme pour l'Argentine