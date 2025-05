Emblème du FC Metz, la croix de Lorraine est aussi devenue un des symboles récupérés par l’extrême droite

Non, tous les supporters messins ne sont pas d’extrême droite…

Dans le dernier numéro de So Foot, consacré à la percée de l’extrême droite et de ses idées dans le football, en particulier dans les tribunes de l’Hexagone, il est notamment question de la bataille de l’image et de la nouvelle iconographie employée pour occuper l’espace. Les saluts nazis et les croix gammées étant pénalement répréhensibles, la nouvelle génération de supporters et militants identitaires a adopté de nouveaux symboles, esquivant habilement les sanctions, comme les interdictions de stade. « On a face à nous des gens qui connaissent parfaitement les règles du jeu », explique ainsi un responsable du Stade de Reims.

Utilisée par Florian Philippot et les ultras de Reims

Parmi ces nouveaux symboles, un crispe particulièrement les supporters historiques du FC Metz : la croix de Lorraine. D’abord un symbole chrétien, cette croix à deux traverses est devenue associée à la résistance française dans les années 1940, puis au gaullisme et au club grenat, apparaissant même pour la première fois sur le maillot de l’équipe lors de la saison 1944-1945. Certains groupes de supporters, dont ceux affiliés à la gauche, l’affichent fièrement sur leurs drapeaux. Mais dans une réécriture de l’histoire dont l’extrême droite est devenue experte, la voici désormais régulièrement brandie par les Frontistes au cœur du drapeau français. Dans sa campagne municipale à Forbach (Moselle) en 2014, Florian Philippot, alors vice-président du Front national et théoricien de la dédiabolisation du parti des Le Pen, a été l’un des premiers à récupérer ce symbole gaulliste, s’appropriant au passage l’héritage du général et de la Libération.

Depuis, la croix de Lorraine est, au même titre que la croix celtique – aperçue de nouveau dans les stades français après avoir été exhibée en 2022 par les MesOs de Reims au stade du Moustoir –, utilisée par l’ultradroite lors des manifestations ou dans des tags racistes, comme révélé par le site Indextrême à la suite des tags d’une mosquée et de deux centres turcs dans le Doubs, en 2021. « L’extrême droite joue beaucoup sur la mise en scène de codes et de symboles complexes, qui sont souvent très difficiles à maîtriser pour le grand public », rappelle l’historien Sébastien Louis.

