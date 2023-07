Edinson Cavani quitte déjà Valence et devrait filer à Boca Juniors

Un petit tour et puis s’en va.

Arrivé l’été dernier à Valence, Edinson Cavani ne fera pas de vieux os en Espagne. Après une saison où il aura joué 28 matchs et inscrit sept pions, El Matador a trouvé un accord avec le club valencien pour une séparation à l’amiable. « Le Valencia CF remercie publiquement Edinson Cavani pour son professionnalisme et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », a simplement commenté le club. De son côté, l’Uruguayen de 36 ans devrait, sauf retournement de situation, traverser l’Atlantique et découvrir la Bombonera, puisqu’il devrait s’engager pour dix-huit mois à Boca Juniors, pour ce qui pourrait bien être le dernier défi de sa carrière.

Gracias por todo, @ECavaniOfficial 🏹 Mestalla y el @valenciacf siempre serán tu casa 🦇 Mucha suerte en tu nueva etapa. pic.twitter.com/IaYozIytw1 — Valencia CF (@valenciacf) July 29, 2023

Dommage, le PSG cherchait un attaquant pourtant.

