Edin Džeko mal en point après la qualification

Terminator existe dans la vraie vie. Si certains en doutaient encore, Edin Džeko est bien le héros de sa nation. Décisif ce mardi sur l’égalisation de la Bosnie-Herzégovine, le vieux briscard n’a pas participé à l’historique séance de tirs au but qui a envoyé la Bosnie à la Coupe du monde. La cause ? Un contact avec Davide Frattesi à la 120e minute, qui l’a obligé à se mettre en retrait pour le grand final.

Un retour avant le Mondial ?

Sur la toute dernière action du match, le milieu de la Squadra Azzurra a chargé l’attaquant dans le dos, et la tour de contrôle est venue s’écraser sur la pelouse de Zenica, avant de se tordre de douleur, se tenant au niveau de l’épaule. Selon les informations du média bosnien SportSport, le quadragénaire souffrirait d’une fracture de la clavicule et devrait se faire opérer avant le Mondial.

Si l’heure est à la fête en Bosnie, cette blessure serait aussi un coup dur pour Schalke. Le Bosnien a rejoint l’Allemagne en janvier 2026 et fait déjà partie des cadres de la formation, avec 6 buts en 8 matchs. Une opération et une absence qui pourraient mettre dans le dur les Königsblauen, leaders de deuxième division et plus que jamais en course pour la montée en Bundesliga.

Blessure ou pas, Džeko a bien profité de sa qualif.

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