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Les images de la fête en Bosnie après la qualif au Mondial

CMF
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Les images de la fête en Bosnie après la qualif au Mondial

La Bosnie est en fête ! Si l’on parle beaucoup de la troisième absence de rang de l’Italie à une Coupe du monde, on en viendrait presque à oublier qu’en attendant, la Bosnie sera bien de la partie en Amérique cet été. Et elle a bien tenu à marquer le coup.

Qualifiée pour la deuxième Coupe du monde de son histoire après 2014, la bande d’Edin Džeko a célébré en poussant la chansonnette et en étant visiblement bien amochée, à en croire une vidéo publiée par le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sur ses réseaux sociaux.

Mais la folie était surtout du côté des rues de Sarajevo et d’ailleurs. Dans une ambiance incandescente, une marée humaine a déferlé sur les grandes avenues du pays, à grands coups de fumigènes et de feux d’artifice.

On a déjà hâte de voir ce vieux briscard de Džeko mettre une misère aux Canadiens et aux Qataris cet été.

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CMF

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