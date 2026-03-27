Edin Džeko dans les pas de Roger Milla

Lui non plus, tu lui parles pas d’âge. Héros de la Bosnie-Herzégovine ce jeudi soir en demi-finales de barrages face au Pays de Galles, Edin Džeko n’est plus qu’à un match (contre l’Italie) d’une deuxième participation à une Coupe du monde, douze ans après le Mondial brésilien. Ce qui en ferait au passage l’un des plus vieux joueurs à participer à la compétition.

40 printemps cette année, le buteur de Schalke 04 rentrerait ainsi dans le club très sélect des quadragénaires ayant foulé les pelouses d’un Mondial. En fait, ce petit groupe compte presque exclusivement des gardiens, à commencer par le recordman absolu, l’Égyptien Essam el-Hadary (45 ans en 2018), suivi de près par Faryd Mondragón (43 ans avec la Colombie en 2014). Seul joueur de champ admis au club jusqu’ici, Roger Milla avait tout juste 42 ans pendant la première World Cup à la sauce US, en 1994.

Le Mondial des vieux

En attendant la potentielle qualif de la bande de Džeko, cette cuvée 2026 devrait aussi compter d’autres vétérans : s’ils ne se blessent pas d’ici là, Luka Modrić, 40 ans, et Cristiano Ronaldo, 41 balais, participeront à leur sixième Mondial cet été.

En même temps, au pays de Trump et Biden, il ne faut pas s’attendre à ce que ça roule jeunesse.

Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit