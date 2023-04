Échange virulent entre Anthony Lopes et des supporters 

S’en prendre à l’homme du match, drôle de méthode.

Ce dimanche soir, malgré qu’Anthony Lopes ait encaissé un but dans le temps additionnel synonyme de défaite pour l’OL contre l’Olympique de Marseille (1-2), en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le gardien formé à Lyon est allé comme de coutume, offrir son maillot et remercier les supporters en tribunes. Or cette fois-ci, cela ne s’est pas déroulé comme d’habitude. Si on ignore ce qui a déclenché sa colère, on a vu le portier de la septième équipe du classement (ci-dessous en blanc), hors de lui, retenu par la sécurité pour lui éviter une confrontation physique avec une dizaine de personnes.

Quelques instants plus tard, l’international portugais (14 sélections) retente sa chance mais est de nouveau repris avant de quitter définitivement l’attroupement. Avec cette défaite contre Marseille, Lyon n’a pas saisi l’opportunité de revenir à trois points de la première place européenne occupée par le LOSC. Les Gones iront à Strasbourg ce vendredi pour tenter de reprendre leur marche en avant.

Des gones vraiment bad.

On parle Olympico et tennis de table sur Twitch !