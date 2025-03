Écarté après le départ de Pierre Sage, Rémy Vercoutre s’en prend à l’OL

Ça gronde chez les anciens.

Cette semaine, Lyon a retrouvé le sourire avec deux victoires à l’extérieur, l’une en Coupe d’Europe ce jeudi à Bucarest (1-3) et l’autre en Ligue 1 ce dimanche à Nice (0-2). Un jour marqué par l’apparition de Pierre Sage sur le plateau de Canal+, et par une sortie passée un peu plus inaperçue. Elle est à mettre au crédit de Rémy Vercoutre, ex-entraîneur des gardiens de l’OL écarté après le départ de Sage fin janvier.

« Je m’estime plus comme une victime collatérale »

« Ça a été la fin d’une belle aventure, je ne l’ai pas bien vécu. J’ai été remercié en même temps que le staff de Pierre (Sage), c’est-à-dire cinq adjoints en tout. […] On était dans les objectifs. La situation sportive n’a depuis pas évolué. On avait l’ambition de se qualifier en Ligue des champions. Je m’estime plus une victime collatérale de tout ça que quelqu’un qui n’avait pas fait ce qu’il fallait », a commenté Vercoutre ce dimanche sur RMC.

Après la chute de Sage, seuls deux des sept adjoints avaient résisté à ce changement, en l’occurrence Jorge Maciel (qui fait office d’entraîneur principal sans Fonseca, suspendu de ses fonctions en Ligue 1 pendant 9 mois) et Damien Della Santa. Avant son départ forcé en janvier, Vercoutre occupait ce poste depuis juin 2021.

Et on n’oublie pas de s’actualiser sur France Travail, hein !

