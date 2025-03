Pierre Sage : « Le geste de Fonseca ? Je le trouve assez fou »

Le plus Sage d’entre nous.

Même s’il reconnaît qu’il aurait bien voulu, Pierre Sage ne fera pas son grand retour sur le banc de l’Olympique lyonnais après la très lourde suspension infligée à Paulo Fonseca. Un geste sur lequel le chouchou des Gones a été interrogé ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club. « Vous me demandez mon avis sur son geste, je le trouve assez fou. J’ai joué deux fois contre l’équipe de Fonseca, il n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre. La durée de la sanction est très lourde, a-t-il jugé. Malgré tout, on a un devoir d’exemplarité, le message qu’on fait passer aux éducateurs dans ces moments-là doit être meilleur et ce qui se passe après doit être à la hauteur des besoins, car tout le monde a besoin de comprendre. »

"J'étais à la fois l'entraîneur et le banquier" 😳 Pierre Sage raconte les coulisses de son accord avec John Textor au moment de prendre la tête de l'OL 🤐#CFC pic.twitter.com/liBEdNCLoZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 9, 2025

Une relation très particulière avec John Textor

Celui qui a redressé un OL en perdition la saison dernière avant de le qualifier pour l’Europe sur le fil s’est également confié sur la relation qu’il entretenait avec son président, John Textor. « Il y a un deal qu’on avait dessiné quasiment dès le départ de la collaboration. À partir du moment où celle-ci s’est officialisée, il disait que j’étais à la fois l’entraîneur, mais aussi le banquier, donc les choses étaient très claires, décrit-il. Par rapport à cela, il y a une valorisation des joueurs à assurer, et à équilibrer. Quand certains perdent de la valeur parce qu’ils jouent moins, peut-être que d’autres en gagnent beaucoup parce qu’ils jouent plus. Cela faisait partie de mon logiciel. »

Fonseca va avoir du temps devant lui pour compter les billets.

