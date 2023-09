Doyen des internationaux Bleus, Dominique Colonna est décédé

Le doyen des Bleus nous a quitté.

Agé de 95 ans, l’ancien gardien de Reims et de l’équipe de France, Dominique Colonna est décédé ce mardi. Il était le plus vieux joueur encore en vie à avoir porté les couleurs de la sélection nationale. Né en 1928, il a été du grand Nice des années 50, avec lequel il a décroché un titre de champion de France en 1957, avant de s’exporter en Champagne, et à Reims. Aux côtés des Kopa ou Fontaine, il a glané trois nouvelles couronnes nationales (1958, 1960, 1962) et une Coupe de France (1958). Il a aussi participé à la finale de Coupe d’Europe des clubs champions 1959, perdue face au Real Madrid.

Au total, il cumule 340 apparitions en première division, lui qui est aussi passé par Montpellier et le Stade Français. Du haut de ses 13 sélections avec les Bleus, il a notamment participé à la Coupe du monde 1958, en tant que deuxième gardien, où la France a terminé à la troisième place. Après sa carrière, il est devenu sélectionneur du Cameroun entre 1963 et 1965, avant d’être nommé vice-président de l’OM en 1995. Il s’était classé en 51e position du top 1000 SO FOOT des joueurs de Ligue 1.

Comme on dit en Corse, avvèdeci Dominique.

