Le Barça ne participera pas à la Coupe du monde des clubs de la FIFA

Dommage collatéral.

Éliminé de la Ligue des champions après une folle remontée du PSG au match retour, le FC Barcelone voit également ses chances de disputer la prochaine compétition internationale de la FIFA réduites à néant. La raison : le club catalan ne fait plus partie des douze clubs européens les mieux classés à l’indice UEFA. L’Espagne sera ainsi représentée par les Madrilènes du Real et de l’Atlético.

Une nouvelle plutôt anecdotique qui passe au second plan pour les Barcelonais, même si le FCB aurait pu toucher un beau pactole en cas de participation. La première Coupe du monde des clubs à 32 équipes se jouera en 2025 et compte pour le moment la présence assurée des trois derniers vainqueurs de la Ligue des champions européenne, à savoir Chelsea, le Real Madrid et Manchester City. Le Paris Saint-Germain devrait être le seul représentant du clan français à intégrer la compétition.

Made in Gianni Infantino.

Kylian Mbappé réaffirme sa fierté d'être Parisien