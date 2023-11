Djibril Cissé : « Ma première discussion avec Zizou, cela a été pour lui dire non »

Djibril Cissé au Real Madrid, c’était non.

En pleine promo de son livre « Ma vie de footballeur », Djibril Cissé a répondu aux questions du Parisien, évoquant ceux qui l’ont marqué durant sa carrière. Evidemment, Guy Roux a été évoqué par le Djib’ : « C’est mon deuxième père. Il a été mon témoin de mariage. Guy Roux n’a jamais hésité à me reprendre de volée. […] Aujourd’hui, si mes enfants devaient faire comme moi, j’utiliserais les mêmes mots que Guy Roux ». L’ancienne idole de l’Abbé-Deschamps a également rappelé son admiration pour Jean-Pierre Papin, mais aussi Zinédine Zidane : « La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou, qui jouait la finale de la Ligue des champions, nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot. »

Cissé révèle surtout que Zizou a alors joué le rôle d’agent, mandaté par Florentino Pérez : « Il a tapé à ma porte. J’ouvre, un peu choqué. Et là, il me dit que le Real Madrid s’intéresse à moi. Je lui ai dit que, même si je n’avais rien signé, j’avais déjà donné ma parole à Liverpool. Je ne regrette rien. Mais ma première grosse discussion avec Zizou, cela a été pour lui dire non ! (rires) ». Après avoir dit du bien de Raymond Domenech (oui, oui), l’Arlésien a en revanche cassé du sucre sur le dos de Ghislain Printant : « J’ai toujours mal à l’idée de ne pas avoir été mis sur la feuille de match de la finale de la Coupe de la Ligue avec Bastia contre le PSG en 2015 (victoire de Paris 4-0). […] Ghislain Printant, le coach, me dit : On ne te prend pas pour la finale. Je vais mettre Brandao. Lui, il n’avait pas joué depuis huit mois et sa suspension pour un coup de tête à Thiago Motta. Aujourd’hui, je lui en veux toujours de sa décision. »

Difficile d’exister en Coupe de la Ligue face à la légende de la compétition, en même temps.

