Dimitri Payet à la conquête du Brésil

Romantique jusqu’au bout des phalangeão.

Selon l’insider Fabrizio Romano, Dimitri Payet aurait signé ce samedi un contrat de deux saisons avec le club de Vasco de Gama, actuel relégable du Brasileirão après 18 journées. Voilà un mois, déjà, que le Dim’ s’est séparé de l’OM après dix années intenses. À 36 ans, le Réunionnais devrait écrire là la dernière page de sa carrière riche en émotions partagées.

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 🚨⚪️⚫️💢

Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.

He’s ready for new chapter in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023