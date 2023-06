Didier Santini, entraîneur de Rodez : « Lucas Buades est à l’hôpital, il a été touché au cou »

Fin de saison pour Buades.

Maintenu sur le fil en Ligue 2, David Santini, l’entraîneur de Rodez, est revenu sans détour sur l’arrêt du match du RAF face à Bordeaux, juste après l’ouverture du score de son équipe : « Je n’aime pas parler d’autre chose que de football, mais c’est navrant de se retrouver avec un joueur hors course dans un match avec autant d’importance. Navrant aussi que des gens soient aussi stupides et pénalisent leur club. Lucas Buades est à l’hôpital, il a été touché au cou. Je n’en sais pas plus pour le moment, et je n’ai pas vu son geste. Le supporter n’avait rien à faire ici. J’aurais aimé que cela se termine sur le terrain. Je suis abattu et sonné. Quand c’était arrivé à Saint-Étienne, j’avais déjà trouvé ça stupide. Pour moi, le supporter en question doit être banni à vie. »

Les Bordelais ne peuvent qu’être d’accord.

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux : « La fête a été gâchée par un seul individu »