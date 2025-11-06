S’abonner au mag
  • International
  • France

Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible

CDB
Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible

Imiter le modèle Luis Enrique.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour les deux matchs face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan en novembre. Une liste marquée par la présence de huit attaquants, plus Michael Olise, rangé dans la case « milieu de terrain ». Le sélectionneur de l’équipe de France souhaite « s’adapter afin de trouver la meilleure solutions par rapport aux joueurs » dont il dispose. « L’objectif est d’avoir l’équipe la plus dangereuse et la moins lisible pour l’adversaire. »

Avec la présence de quatre numéros 9 dans la liste (Mbappé, Mateta, Ekitike, Kolo Muani), les Français devraient être portés sur l’attaque. « Ces joueurs ont la possibilité de jouer sur les côtés, a continué Deschamps. Ca peut varier en cours de match, ces profils là sont intéressants. »

Upamecano, « l’un des meilleurs défenseurs du monde »

Interrogé sur son quatuor défensif, le sélectionneur des Bleus a laissé planer le doute sur l’identité du titulaire à gauche : « Lucas (Digne) et Théo (Hernandez) ont un profil différent. Théo a fait beaucoup de progrès défensivement, mais c’est un joueur qui se projette beaucoup plus. Il y a une concurrence saine entre les deux. »

Pour le reste, pas de surprises, Upamecano devrait rester indiscutable en défense centrale. « Il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. C’est une valeur sûre, qui a mis du temps pour arriver là où il est aujourd’hui. Le potentiel, il l’avait dès le début, mais il n’avait pas ce sentiment de confiance qu’il a maintenant. »

Le PSG peut confirmer.

La liste des Bleus avec un grand retour

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!