Didier Deschamps veut avoir une équipe de France imprévisible

Imiter le modèle Luis Enrique.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour les deux matchs face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan en novembre. Une liste marquée par la présence de huit attaquants, plus Michael Olise, rangé dans la case « milieu de terrain ». Le sélectionneur de l’équipe de France souhaite « s’adapter afin de trouver la meilleure solutions par rapport aux joueurs » dont il dispose. « L’objectif est d’avoir l’équipe la plus dangereuse et la moins lisible pour l’adversaire. »

Avec la présence de quatre numéros 9 dans la liste (Mbappé, Mateta, Ekitike, Kolo Muani), les Français devraient être portés sur l’attaque. « Ces joueurs ont la possibilité de jouer sur les côtés, a continué Deschamps. Ca peut varier en cours de match, ces profils là sont intéressants. »

Upamecano, « l’un des meilleurs défenseurs du monde »

Interrogé sur son quatuor défensif, le sélectionneur des Bleus a laissé planer le doute sur l’identité du titulaire à gauche : « Lucas (Digne) et Théo (Hernandez) ont un profil différent. Théo a fait beaucoup de progrès défensivement, mais c’est un joueur qui se projette beaucoup plus. Il y a une concurrence saine entre les deux. »

Pour le reste, pas de surprises, Upamecano devrait rester indiscutable en défense centrale. « Il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. C’est une valeur sûre, qui a mis du temps pour arriver là où il est aujourd’hui. Le potentiel, il l’avait dès le début, mais il n’avait pas ce sentiment de confiance qu’il a maintenant. »

Le PSG peut confirmer.

La liste des Bleus avec un grand retour