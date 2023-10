Didier Deschamps ne ferme pas (complètement) la porte à un retour de Paul Pogba en Equipe de France

Bizarre, bizarre, Didier Deschamps ne se mouille pas.

Interrogé sur le sujet Paul Pogba en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pu échapper aux questions sur l’un des milieux iconiques de son mandat. Provisoirement suspendu pour dopage, le milieu de la Juventus semble plus loin que jamais d’une équipe de France, qu’il a plus d’une fois portée sur ses épaules. Le sélectionneur français a donc pris des pincettes pour évoquer le sujet : « Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, ça va prendre du temps. Même si ça fait un petit moment qu’il n’est plus avec nous, c’est mis entre parenthèses. J’espère pour lui qu’il va retrouver le sourire, la pleine possession de ses moyens, qu’il va retrouver le terrain, mais ça va prendre un certain temps. »

Une attention particulière pour un joueur qu’il apprécie, mais dont la carrière est semée d’embûches depuis deux ans. S’il ne lui ferme pas la porte, il reste donc prudent, avant d’évoquer la suite pour « la Pioche » : « Allegri est surtout très triste pour Paul, comme je le suis moi aussi, il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il va se défendre. Il aura besoin de se défendre, ça rentre dans le cadre d’une longue procédure. Elle a commencé avec l’expertise de l’échantillon. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c’est triste pour lui ce qui lui arrive » . Comme tout le monde, Deschamps semble donc démuni face aux récents événements.

Paul Pogba a le soutien de son sélectionneur, mais pas sûr que ce soit suffisant.

