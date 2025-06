Didier Deschamps : «  J’ai le matériel pour arriver à être encore plus performant »

La médaille de bronze autour du cou.

Face à l’Allemagne ce dimanche, la France a signé un succès 0-2 pour grimper sur le podium de la Ligue des nations. Une récompense bien futile qui permet au moins au groupe de Didier Deschamps de finir ce rassemblement sur une bonne note après la défaite spectaculaire concédée face à l’Espagne (5-4). « Le score aurait pu monter beaucoup plus haut aujourd’hui, même si en première période, Mike (Maignan) a été un rempart magnifique », a déclaré Deschamps en conférence de presse après la rencontre. « Autant j’ai trouvé sévère d’être mené 2-0 contre l’Espagne à la mi-temps, autant là je n’ai pas fait le malin quand on est rentrés à 1-0… »

« On a un vrai potentiel »

Le Basque a tiré un bilan global des deux rencontres disputées par ses hommes, reconnaissant qu’il aurait aimé pouvoir disposer de l’ensemble de son groupe pour jouer ce Final Four à fond. « On a un vrai potentiel, énormément de qualité, et un excellent état d’esprit, même si certains n’ont pas joué face à l’Allemagne. Après, et ce n’est pas contre ceux qui ont joué, mais j’aurais aimé qu’on puisse avoir toutes nos forces contre l’Espagne. Je ne sais pas comment ça se serait passé, mais j’aurais aimé… Finir la saison sur une victoire en Allemagne, c’est important. Il y a tout ce qu’il faut pour qu’on continue, j’ai le matériel pour arriver à être encore plus performant. »

Le champion du monde 2018 est aussi revenu sur le 4-2-3-1 utilisé lors des deux rencontres. « Je l’avais déjà utilisé en mars, et à la Coupe du monde 2022, aussi. Entre gagner 1-0 ou 5-4, je préfère gagner 5-4, mais c’est toujours une question d’équilibre. Si on a le ballon, ce n’est pas le problème. J’ai beaucoup d’offensifs, je ne vais pas m’en priver, mais ça demande un peu de corrections, de modifications. Quand je ne le fais pas, ce n’est pas par envie d’être prudent, parce que vu le type de joueurs offensifs qu’on a, c’est problématique pour l’adversaire de les voir associés. Mais quand on n’a pas le ballon, il y a un travail défensif à faire pour être moins exposés. »

Vivement la rentrée pour revoir les Bleus !