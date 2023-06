Deschamps : « C'est du bonheur pour moi d'être avec ce groupe »

Un mois de juin sans casse, ça fait du bien.

Présent en conférence de presse au Stade de France après la courte victoire des Bleus contre la Grèce (1-0), Didier Deschamps était forcément content du sans-faute de son équipe en juin et du grand pas effectué vers une qualification au prochain Euro. « C’est bien de l’avoir fait, ça n’a pas souvent été le cas (…) Au moins, cette année, on a bien négocié cette période, a-t-il souri. Si je dois avoir des regrets, c’est qu’on ne se soit pas mis à l’abri parce qu’on a eu les occasions. On aurait pu être plus efficaces sur ces deux matchs, mais on a douze points sur douze, neuf buts marqués, zéro encaissé… Je ne vais pas perdre mon exigence, mais je suis très satisfait de ce qu’ont fait les joueurs sur le terrain. »

Le sélectionneur a insisté sur sa « fierté » de pouvoir diriger un tel groupe, louant notamment « une solidarité, un état d’esprit, un mental ». Deschamps, encore : « C’est du bonheur pour moi d’être avec eux, de les accompagner. Quand il y a des choses à corriger je le fais. Ils sont réceptifs, ils ont tout le potentiel pour l’être. Je suis toujours en éveil, je passe pas mal de temps à discuter avec eux. Certains ont des situations compliquées en clubs et ils arrivent à être performants en sélection. »

Beaucoup d’amour, donc, et surtout des vacances bien méritées.

