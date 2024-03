Deux supporters lyonnais condamnés à de la prison ferme après les incidents d’OM-OL

Selon l’AFP, Eymeric R., 35 ans, et Guillaume P., 33 ans, ont écopé de six et quatre mois de prison (aménageables sous bracelet électronique) après les incidents qui avaient émaillé la rencontre OM-OL (3-0), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Cette peine s’accompagne d’une interdiction de stade de trois ans. Le tribunal correctionnel de Marseille a décidé de les condamner pour « introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet incitant à la haine ou à la discrimination ».

Les deux amis font partie du groupuscule identitaire Mezza Lyon. Il leur est reproché d’avoir effectué des saluts nazis et d’avoir exhibé un drapeau faisant référence à la « division Charlemagne », qui rassemblait des Waffen-SS français durant la Seconde Guerre mondiale. Les deux hommes doivent également verser 6000 euros aux parties civiles, composées des deux clubs impliqués et d’associations de lutte contre le racisme et les discriminations. Cet Olympico avait finalement dû être annulé à cause du caillassage du bus lyonnais ayant touché Fabio Grosso au visage.

