Deux CSC identiques en deux matchs pour Fulham

En voilà deux qui ne risquent pas d’être nommés pour le prochain Ballon d’or.

À moins d’être un supporter acharné de Fulham, la chose serait presque passée inaperçue. Et pourtant, si les Cottagers sortent de deux victoires d’affilée en Premier League, c’est en grande partie grâce… à leurs adversaires. En effet, le succès glané contre Leeds (1-0) le 13 septembre et celui contre Brentford (3-1) une semaine plus tard ont un point commun : un but contre son camp quasiment identique.

Coups de casque imparables

Dans les deux cas, le pion serait superbe si seulement il avait été marqué dans la bonne direction. Rembobinons : c’est d’abord le joueur de Leeds Gabriel Gudmundsson qui, isolé au second poteau, reprend un corner de Fulham d’un coup de casque décroisé qui termine à toute vitesse au fond des filets de son gardien Karl Darlow.

Bizarre own goals scored against Fulham by Leeds' Gabriel Gudmundsson and Brentford's Ethan Pinnock! 😧 pic.twitter.com/IYpKEzX1an — Premier League (@premierleague) September 22, 2025

Pour Brentford, la catastrophe arrive dans le cours du jeu. Déjà menés (2-1), les Londoniens finissent de couler lorsqu’Ethan Pinnock vient couper un centre des Whites… de la tête là encore, pour finir au fond des filets de son propre gardien là encore. Deux boulettes consécutives qui ont leur part de responsabilité dans la 8e place des joueurs de Marco Silva.

Emiliano Martinez et Aston Villa savent sur quoi il faudra bosser avant dimanche prochain.