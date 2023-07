Des matchs de Premier League bientôt joués aux Etats-Unis ?

L’exhibition suit son cours.

Avec toutes les tournées étrangères que disputent les clubs européens, Phil Murphy, haut responsable de la Coupe du monde de football 2026 qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada a laissé planer l’idée d’exporter des rencontres de Premier League sur le continent américain. Une initiative notamment pensée par la National Football League (NFL), qui a décidé de jouer certains matchs en Europe et a reçu un succès sans égal. Partant de cet exemple, Murphy a également émis le souhait de voir la Superligue, toujours en suspens chez les grands clubs européens, se disputer de l’autre côté de l’Atlantique : « Je peux dire sans équivoque que les fans américains mourraient d’envie d’avoir une compétition d’envergure sur leur continent. »

Enfin, le dirigeant a tenu à réaffirmer sa volonté d’offrir la finale du Mondial 2026 au MetLife Stadium du New Jersey, antre des Giants et des Jets de New York l’opportunité d’accueillir la finale du Mondial 2026 : «Nous nous battons comme des fous pour obtenir la finale du Mondial. Nous pensons que cela sera décidé à l’automne et que nous aurons huit ou neuf matchs donc c’est huit ou neuf Super Bowls. » Atlanta, Seattle et Los Angeles sont les autres villes candidates à ce grand rendez-vous.

Le bilan carbone en sueur.

