Der Zak veut de la clémence.

Alors que Montpellier avait vécu un calvaire sur sa pelouse le 8 octobre dernier à l’occasion de la réception de Clermont – un spectateur avait envoyé un pétard sur le terrain qui avait explosé près de Mory Diaw -, Michel Der Zakarian avait jusque-là refusé de s’exprimer sur cet incident. Ce vendredi, l’entraîneur du MHSC a finalement donné son avis, en conférence de presse, sur les éventuelles sanctions dont le club pourrait écoper : « Sur le terrain, on l’a gagné. On verra mercredi ce que la commission de discipline décide, mais on ne va pas anticiper quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout ce qu’ils vont nous sortir, mais je trouverais illogique qu’on ait match perdu et qu’on nous enlève des points. »

Le technicien a également avoué ne pas avoir reparlé de cet événement avec ses joueurs pendant la trêve internationale et ne comprendrait pas pourquoi les garçons de Pascal Gastien pourraient s’en tirer avec trois points dans la besace : « Je ne vois pas pourquoi ils mettraient trois points à Clermont alors qu’on gagnait 4-2 et qu’il restait trois minutes à jouer. Il faut arrêter les conneries. Si le match était à rejouer, ça m’embêterait aussi bien sûr. »

Le lanceur de pétard sera lui jugé courant novembre.

Montpellier : l'auteur du jet de pétard jugé le 16 novembre