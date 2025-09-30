Deco calme ses nerfs sur Bilbao

Entre Basques et Catalans, ce n’est décidément pas l’amour fou.

Cet été, Nico Williams devait signer et rejoindre son pote Lamine Yamal. C’est en tout cas ce que tout le monde pensait inévitable, notamment les supporters de Bilbao, jusqu’au retournement de situation et à la prolongation de l’ailier du côté de San Mamés. Un feuilleton court mais très intense, qui n’a pas fini de faire parler en Espagne, puisque Deco, directeur sportif du Barça, a décidé d’en remettre une couche auprès de Mundo Deportivo. Et l’ancien milieu portugais a décidé d’y aller franco, arguant notamment que le vrai problème du club basque n’était pas le Barça, mais plutôt le représentant du joueur, Félix Tainta, qui aurait agi dans leur dos.

Une histoire d’agent ?

Précisant que le Barça avait bien tenté la piste Luis Díaz, il a indiqué que Nico n’avait pas « le profil exact que nous voulions (sic) ». S’il n’a pas caché l’existence de négociations avec Williams, « quand un grand joueur comme Nico nous sollicite, quand l’agent vient vous chercher, on va parler et c’est comme ça que ça s’est passé », il a réfuté le fait qu’elles aient été engagées par le FCB. Si selon Deco, c’est Williams qui n’était finalement pas en accord avec les conditions contractuelles proposées par le Barça, autant que son agent qui avait « ses intérêts », il a tenu à souligner qu’il n’y avait « aucune polémique », même si on pourrait jurer qu’il y a une pointe de rancœur dans les propos du directeur sportif.

Surtout lorsque ce dernier se met à balancer sur Bilbao, qui aurait joué la girouette lors des négociations. « Je ne parle plus de ça, on en a trop parlé, il y a eu trop de bêtises dites aussi du côté de Bilbao ». Pour quelqu’un qui ne veut plus en parler, ça fait beaucoup mais autant continuer à dérouler le plaidoyer : « Bilbao n’est en aucun cas un exemple dans ce cas. Nous n’avons pas cherché à leur prendre un joueur, nous ne sommes pas allés à sa poursuite. Ils devraient se préoccuper de l’agent qui est venu nous voir plusieurs fois pour nous proposer le joueur. »

En bref, le Barça a cherché à faire Nico Williams, Bilbao n’a pas kiffé, mais en fait, c’est la faute de l’agent. Rideau !

Pronostic Barça-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions