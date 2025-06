De Zerbi allume l’Italie et s’extasie sur le PSG

La folle soirée de Munich fait encore des émules.

Dans le podcast Supernova, Roberto De Zerbi s’est confié sur sa première saison à Marseille, le Vélodrome ou encore les rumeurs qui l’ont un temps lié à l’Inter… Pas mal de sujets, mais aussi celui de la dernière finale de Ligue des champions, qui a logiquement fait parler dans le pays d’origine du coach marseillais. Si Paris s’est imposé avec la manière, c’est surtout le score qui a choqué et mis l’Italie à genoux (ou en liesse pour tous ceux qui souhaitaient la défaite interiste). Et alors que les résultats et les tumultes de la sélection nationale n’aident pas vraiment à remonter le moral des fans de foot italiens, De Zerbi a mis le foot transalpin face à ses responsabilités et ses négligences, tout en appuyant sur les qualités des Parisiens.

Paris et la Ligue 1 complimentés

« Le problème, c’est que l’Italie ne connaissait pas Paris. L’Italie a sous-estimé le PSG et a été présomptueuse », a-t-il ainsi lancé, sans détour, avant de complimenter individuellement plusieurs champions d’Europe. « Ils ne savaient pas que Dembélé était fort à ce point, ils ne connaissaient pas non plus ce Désiré Doué, un talent du niveau de Lamine Yamal, pas aussi décisif aujourd’hui, mais avec une classe folle, a-t-il osé. Vitinha est peut-être aujourd’hui le meilleur milieu de terrain du monde. Et João Neves, payé très cher lui aussi, n’était pas connu en Italie. Ils ne savaient même pas de quel pays venait Pacho. » Tranchant, le De Zerbi.

Enfin, il a surtout tenu à se pencher sur le niveau global de la Ligue 1, souvent décrié en Europe, en s’appuyant sur les résultats des autres clubs français en Coupe d’Europe. « Les Italiens pensent que c’est un championnat facile. Brest a bien figuré avant de se faire détruire par le PSG, Monaco a perdu contre l’Inter, c’est vrai, mais avec un joueur expulsé très tôt, et ils avaient battu Barcelone lors de la première journée », s’est-il exprimé, une nouvelle fois pas tendre avec l’Italie. Cette année, en Ligue des champions, des clubs français ont fait des résultats intéressants. C’est un championnat difficile. » À lui et aux Marseillais de continuer cette bonne dynamique l’an prochain.

Dur, dur d’être fan de foot et italien ces derniers temps.

