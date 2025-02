De nouveaux échanges entre présidents du collège de Ligue 1 ont fuité

Bientôt la version double single.

On savait que la famille des présidents de Ligue 1 était quelque peu dysfonctionnelle. Juste avant le nouveau collège se tenant dans l’après-midi de ce 27 février pour aborder la crise des droits TV, L’Équipe a révélé des échanges tenus par certains membres de la réunion précédente du 14 février dernier. Jean-Michel Roussier, président du Havre, n’a pas hésité à hausser le ton quant au manque d’informations mises à la disposition des clubs : « Il y en a marre de cette absence de transparence, et on n’est pas plus cons que vous pour ne pas être plus au courant. […]Les petits, vous nous prenez pour des cons parce qu’on n’est pas capables de comprendre, parce qu’on n’est pas discrets, parce qu’on parle plus que vous aux journalistes ? C’est insupportable. »

« Un sacré exemple de bêtise collective »

Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a appuyé ce propos en interpellant le patron du collège Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims : « Tout le monde sait qu’il y a une petite clique – dont tu fais partie, Jean-Pierre – qui, disons, contrôle l’information, contrôle la gouvernance. Les décisions qui ont été prises depuis un an sont catastrophiques. […] On parle souvent d’intelligence collective, mais dans notre cas, excusez-moi, Messieurs, on est quand même un sacré exemple de bêtise collective. »

Oughourlian, visiblement en forme, en a gardé sous le coude pour Vincent Labrune : « Moi, je pense qu’aujourd’hui, le management de la Ligue, Vincent Labrune en particulier, le management du collège, Jean-Pierre Caillot, ont une responsabilité très importante dans ce putain de désastre qui est le nôtre. » Caillot avait émis l’idée de démissionner de son poste de patron du collège, mais rien n’a été fait dans ce sens depuis, le Rémois comptant notamment sur les soutiens de Nasser al-Khelaïfi ou de Jean-Pierre Rivère.

On imagine déjà l’ambiance de la réunion de ce jeudi…

