DAZN ne veut plus payer Canal+ pour codiffuser les matchs

Un Mediapro v.2 ?

Depuis le début de la saison, le « Netflix du sport » allemand, DAZN, paie des droits télé à hauteur de 60 millions d’euros à Canal+ pour obtenir le droit de codiffuser deux matchs de Ligue 1 par journée. Ce média a pour objectif à terme de diffuser tous les sports, à un prix accessible. Cette offre représentait donc un moyen pour ce nouvel entrant sur le marché français de favoriser son implantation et de se faire un nom aux côtés d’un acteur historique. Selon une information de RMC Sport, DAZN refuse désormais de payer à Canal ce qu’il lui doit dans cet accord de distribution.

Plus que par un souci d’argent, le changement de direction serait « par posture ». L’association entre DAZN et Canal+ n’aurait apporté aucun téléspectateur supplémentaire à la chaîne allemande. L’entreprise se dit désormais insatisfaite du deal en place, passé l’été dernier, la faute à un montant trop élevé. Selon une source proche du dossier, relayée par RMC, ces désaccords entre DAZN et Canal+ sont en passe d’être réglés.

Déjà, si on savait comment prononcer DAZN, ça aiderait, non ?

