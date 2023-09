David Guion pourrait faire les frais du début de saison raté des Girondins

Un match (vraiment) nul de trop.

Douzièmes de Ligue 2 avec dix points (mais avec un match en moins, certes), les Girondins de Bordeaux sont bien loin des clous d’une montée dans l’élite. Revenir en Ligue 1 est l’objectif principal du club depuis la descente en 2022, et David Guion n’est peut-être pas l’homme de la situation. D’après L’Équipe, il est sur la sellette, dans la tête des supporters, mais surtout des dirigeants. L’an dernier, après une dernière journée rocambolesque, Bordeaux avait échoué à la troisième place, ratant de peu la remontée. Cette fois, pas question d’attendre les derniers instants puisque l’entraîneur girondin est menacé dès l’entame de saison, au lendemain de la triste rencontre de mardi contre Guingamp (0-0).

Un peu plus tôt dans la saison (5e journée), Auxerre n’avait fait qu’une bouchée de Bordeaux (2-4) et les premiers chants demandant la démission du coach étaient descendus du Virage sud du Matmut Atlantique. Sur le banc bordelais depuis février 2022, David Guion avait survécu à la descente dans l’antichambre, puis à l’échec de l’année passée. Au-delà des performances brutes, le style de jeu des Girondins est reproché à son entraîneur. Avec un enchaînement contre Grenoble, Caen et Laval, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour lui, si tant est qu’il ne soit pas écarté avant.

Pendant ce temps, Patrick Kisnorbo, qui n’a gagné que deux matchs avec Troyes depuis janvier, n’est pas inquiété.

