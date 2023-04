Dante affirme que Nice n’a pas été perturbé par l’affaire Galtier

Un défenseur qui décide de rester en retrait.

En conférence de presse après le match de Coupe d’Europe de Nice à Bâle, Dante (39 ans) a sans surprise été interrogé au sujet de l’affaire Galtier. Mais à la sortie de son match, le capitaine n’a pas souhaité évoqué réellement le sujet et a affirmé être avant tout focalisé sur les performances de son équipe : « Sincèrement, on a fait le maximum pour rester 100% concentré sur le terrain. On joue très gros. Il ne faut pas oublier qu’on ne joue pas que pour Nice, on joue pour la France. On joue pour représenter un pays. Vu l’importance du match, il faut vraiment rester concentré sur ça. »

Homme que le Brésilien a connu la saison dernière lorsque l’actuel entraîneur parisien était sur le banc de l’OGC Nice, Christophe Galtier est accusé de racisme suite à la sortie d’un mail qui aurait été écrit par Julien Fournier, ancien directeur sportif du Gym, où ce dernier l’accuse d’avoir tenu des propos discriminatoires à l’égard de ses joueurs. À l’image de son club, il n’a pas souhaité apporté plus de commentaires : « Moi, je n’ai pas trop suivi sincèrement. Le club a déjà communiqué, j’ai une grosse responsabilité dans le club et dans l’équipe, c’est de la maintenir la plus concentrée possible sur l’essentiel. Notre quotidien, c’est le travail, l’abnégation, l’empathie. C’est ce que je veux transmettre constamment aux joueurs et je ne peux pas commencer à m’éparpiller avec autre chose. »

Il est adjoint de Digard, Dante ?

Galtier, le mail est fait