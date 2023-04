Danilo Pereira : « On ne se donne pas à fond »

Une nouvelle fois exemplaire.

Au micro de Prime Video après la défaite parisienne face à l’Olympique lyonnais (0-1), Danilo Pereira n’a pas caché son énervement concernant l’attitude collective du PSG : « On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond, et si on ne le fait pas, c’est difficile de gagner, avoue le Portugais. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu’à six points, le titre n’est pas assuré, a prévenu le Portugais, titulaire en défense face aux Lyonnais. On doit aller chercher ce championnat. Changer l’état d’esprit, mais beaucoup de choses aussi. Ce n’est pas à moi de le dire. »

🎙️😳 Danilo : "On ne respecte pas l'organisation". La réaction du milieu de terrain parisien remonté après la 8e défaite en 2023 du PSG 😱#PSGOL pic.twitter.com/YvH0xYVUVq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 2, 2023

En effet, avec cette défaite, les Parisiens ne comptent plus que 6 points d’avance sur Marseille (3e) et Lens (2e) qu’ils affronteront pour le compte de la 30e journée au Parc des Princes, le 15 avril. Avant ça, le club de la capitale se déplacera ce samedi à Nice qui a concédé un nul à Angers.

