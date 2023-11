Comolli comme chez lui.

Dans un entretien accordé à The Athletic, le président de Toulouse Damien Comolli est revenu sur le succès des siens face à Liverpool en Ligue Europa, auquel peu s’attendaient, sauf peut-être les Toulousains eux-mêmes : « Sans aucune arrogance, nous nous y étions préparés, a-t-il déclaré. Nous savions que le match à Anfield serait un enfer, mais nous avons pensé : “Nous pouvons faire quelque chose à la maison”, donc nous avons eu une approche différente. Ce n’était pas inattendu. » Un sentiment qui ne reposait pas sur du vent, mais sur des stats, comme le Téfécé en a pris l’habitude depuis maintenant trois ans : « Nous ne regardons jamais les résultats, nous regardons les data sous-jacentes. Pour un club comme nous, quitter Anfield avec 1,4xG, ça montre que même dans ce match, nous pouvons créer des choses. »

Un état d’esprit conquérant inculqué dès la fin du match aller, perdu 5 buts à 1, par l’entraîneur lui-même, Carles Martinez Novell, comme le rapporte Comolli. « Dans le vestiaire, le coach nous a dit : “Ça peut vous paraître fou, mais je veux que vous soyez aussi fous que moi dans deux semaines. Avec une approche mentale différente, nous pouvons gagner”, c’est là que tout a commencé. » Pourtant flegmatique, Comolli avoue qu’un tel succès européen a allumé chez lui un certain feu intérieur. « Habituellement, vous sentez du soulagement, mais là, c’était de la joie pure. La communion avec la communauté violette était incroyable. » Et, bon dirigeant, il n’oublie pas non plus de souligner l’impact que peut avoir cette victoire pour son club : « Les répercussions à l’étranger de cette victoire sont incroyables pour Toulouse. »

Maintenant, place à la qualif, histoire de faire tomber un nouvel ogre européen au Stadium.

