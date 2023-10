Cristiano Ronaldo s’affiche en compagnie de Mohammed ben Salmane

EA Sports FC 24 au cœur des préoccupations.

Ce lundi, via un post sur ses réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo s’est dit « honoré » de rencontrer de nouveau Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite. Au menu de leur dernière discussion, le présent et l’avenir de… l’esport, du côté de la pétromonarchie, avec notamment la prochaine tenue de l’Esports World Cup, prévue pour l’été 2024.

An honour to meet again with His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman and great to be part of this panel today discussing the future of esports and the launch of the first ever #esportsworldcup that will be held in Saudi Arabia next year! pic.twitter.com/1N4AVYn9Pv

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 23, 2023