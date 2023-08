CR7 envoie Al-Nassr en finale de Coupe arabe des clubs champions

Il Fenopeno.

Après le Raja Casablanca en quarts, Al-Nassr et Cristiano Ronaldo ont fait tomber les Irakiens d’Al-Shorta ce mercredi pour filer en finale de la Coupe arabe des clubs champions (1-0). Un succès plus compliqué que prévu à obtenir pour CR7 et sa bande, qui ont dû patienter 75 minutes avant de voir le Portugais débloquer la situation sur… penalty.

صـوتً صداه يتردد في أبها وجبالها 🤩💛 pic.twitter.com/MH6vEQCabT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 9, 2023

Le Lusitanien, qui s’était précédemment vu refuser un but après avoir été pris en position de hors-jeu pour une poignée de centimètres, claque son quatrième pion en cinq matchs de Coupe arabe des clubs champions. Prochain rendez-vous samedi pour Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, qui tenteront d’aller chercher le titre face aux voisins saoudiens d’Al-Hilal.

Et CR7 pourra ensuite nous expliquer que c’est autre chose que la Coupe des champions de la CONCACAF.

