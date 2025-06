Pour vendre le foot aux jeunes Américains, Infantino leur promet « une voie vers la gloire et l’argent »

Déconnecté et affabulateur : notre ami Gianni Infantino est en pleine forme en ce mois de juin.

Alors que se déroule actuellement « sa » Coupe du monde des clubs aux États-Unis, le président de la FIFA est visiblement sur son petit nuage. « Le foot sera le sport numéro un » au pays de l’Oncle Sam dans « cinq ans maximum », a-t-il déclaré au Fanatics Fest à Manhattan, samedi. « Parce que désormais je suis là. »

« Vous pouvez devenir célèbre et riche »

Et pour séduire les jeunes Américains, il n’y va pas de main morte : « La Coupe du monde des clubs, et la Coupe du monde l’année prochaine, ont pour but de montrer aux jeunes Américains qu’en réalité, si vous êtes doués et talentueux, vous n’avez pas besoin de vous tourner vers un autre sport, car le football vous offre une voie vers la gloire et vers l’argent. Vous pouvez devenir célèbre. Vous pouvez devenir riche si vous prenez le chemin du football, ce que les jeunes Américains ne voient pas aujourd’hui. Parce qu’ils voient, bien sûr, la NFL, la NBA, le baseball ou le hockey sur glace, mais nous allons leur montrer ici, dans leur pays, la puissance du football. »

Dit comme ça, ça paraît simple, en fait.

