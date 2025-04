Et si le Barça remplaçait Club León à la Coupe du monde des clubs ?

Qui va gagner des millions ?

Privé de Coupe du monde des clubs pour une sombre histoire de multipropriété non respectée, Club León va sans doute voir sa place à la Coupe du monde des clubs être redistribuée… « Dans quelques semaines, nous aurons la décision finale et définitive, et nous respecterons toute décision », a expliqué Gianni Infantino à propos du recours déposé par León devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Pour le président de la FIFA, organisatrice de ce tournoi, ce ne sont pas les solutions qui manquent pour remplacer les Mexicains. « Ce que nous envisageons, c’est que, si le TAS confirme la décision du Comité d’appel, l’intention de la FIFA est d’organiser un match, un play-off, entre l’équipe qui a perdu la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, Los Angeles FC, et l’équipe suivante au classement, le Club América », a-t-il poursuivi en conférence de presse.

Battu en finale de la C1 de la CONCACAF 2023 par le Club León, le LAFC devait logiquement rester à la maison, tout comme Club América, troisième dans le top 10 des clubs de la CONCACAF sur les quatre dernières années. Sauf que León a fauté, et que la porte s’est (ré)entrouverte pour accompagner les autres nord-américains parmi les 32 que sont Sounders de Seattle, l’Inter Miami, Pachuca et Monterrey.

Le Barça entrera-t-il par la fenêtre ?

Mais pour David Faitelson, journaliste mexicain bien branché sur les coulisses de la FIFA, ce ne sera ni l’un ni l’autre. Dans les têtes, une autre idée ferait doucement son chemin : le Barça, éliminé sportivement mais jamais vraiment hors course quand il s’agit de sauver les meubles. Et les comptes.

Magnífica idea la que ronda ahora por Zurich… Ni León… Ni el América… Ni LAFC… Ni Alajuelense… !!!Qué vaya el Barcelona al Mundial de Clubes!! — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 14, 2025

Plus besoin de vendre aux enchères les pots de gel de Xavi pour renflouer les caisses.

En direct : Borussia Dortmund - FC Barcelone (0-0)