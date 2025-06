Benfica gifle Auckland

Buts : Di María (45e+8 sp, 90e+8 sp), Pavlídis (53e), Sanches (63e), Barreiro (76e, 78e) pour les Águias

La SNCF a un sérieux concurrent en matière de retard.

Balayé 10-0 par le Bayern lors de la première journée, Auckland avait à cœur de montrer un meilleur visage face à Benfica. Avec Nathan Garrow en pleine bourre, les Néo-Zélandais ont longtemps tenu tête aux Aigles avant de logiquement céder face aux vagues rouges et de s’incliner 5 à 0.

Largement dominé durant ces 45 premières minutes, Auckland n’a pourtant pas démérité. Habituel gardien remplaçant des Navy Blues, Nathan Garrow a longtemps retardé l’ouverture du score des Aigles. C’est Nicolas Otamendi qui est venu buter en premier sur le portier néo-zélandais (10e), avant que Vangélis Pavlídis ne soit à son tour stoppé par le gardien de 22 ans (24e, 40e), tout comme Ángel Di María (40e) et Leandro Barreiro (36e, 45e+3). Mais au bout du temps additionnel de la première période, Haris Zeb est venu faucher dans sa surface Gianluca Prestianni, offrant un penalty à Benfica. Une offrande transformée par Di María qui a parfaitement pris Garrow à contre-pied (1-0, 45e+8).

45+7' ⚽ GOAL! Di Maria, from the spot, converts his penalty and @SLBenfica lead just before the break!

— DAZN Football (@DAZNFootball)

