Le Bayern Munich déroule contre Auckland City

Bayern Munich 10-0 Auckland City

Buts : Coman (6e et 21e), Boey (18e), Olise (20e et 45e+3), Müller (45e et 89e) et Musiala (67e, 73e, SP et 84e) pour le Bayern

Auckland est là pour apprendre.

L’histoire (ou pas) retiendra que les cinq premiers buts de cette Coupe du monde des clubs nouvelle version ont été inscrits par des Français. Kingsley Coman, de la tête (6e), Sacha Boey d’une volée du droit (18e) et Michael Olise, seul devant la cage, puis d’un joli enroulé (20e et 45e+3) ont en effet ouvert le bal du Bayern Munich contre les Néo-Zélandais d’Auckland City (10-0).

Thomas Müller a également participé à la fête (45e et 89e), pour le grand plaisir des quelques spectateurs présents à Cincinnati. Entré en jeu, Jamal Musiala a pu, lui, y aller d’un triplé, dont un penalty (67e, 73e et 84e). Les Bavarois égalent leur plus large victoire, c’était face à l’Anorthosis Famagouste, lors du premier tour de la Coupe de l’UEFA 1984-1985.

Même pas foutus d’en mettre onze…

Bayern-Auckland : illustration d'un match inutile