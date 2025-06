Finalement, vous n’êtes pas sûrs d’être de meilleurs footballeurs que ceux d’Auckland

L’espoir fait vivre.

Selon le dernier sondage proposé, vous êtes 58 % à penser que vous n’auriez pas fait mieux qu’Auckland City contre le Bayern Munich lors de la victoire 10-0 des Bavarois. Modestes que vous êtes. En revanche, et c’est mathématique, 42% d’entre vous estiment donc avoir le niveau de jouer la Coupe du monde des clubs, tout en dominant la ligue océanienne (évidemment amputée de ses meilleures équipes au profit de la ligue asiatique), comme Auckland City le fait.

Un simple problème de cardio

Cependant, les justifications les plus construites en commentaire donnent plutôt du crédit à la thèse que les lecteurs de SoFoot.com ont les pieds carrés. Ainsi ANightattheOperaDHR, qui affirme que « c’est contre Auckland que je m’en prends 10, à mon avis ». Zinédine Materazzi est également du même avis, déclarant que « non, j’aurai fait pire, mais j’aurais bien aimé jouer contre Musiala, Olise, Kane, Müller & co une fois dans ma vie, alors que je suis maçon couvreur à l’autre bout du monde ». Car oui, les joueurs d’Auckland City ne sont pas professionnels, et certains ont du poser des congés pour être du voyage.

« Étant donné que je suis un, j’aurais pas fait mieux qu’une équipe de 11, non. Si on ajoute à cela que je n’ai jamais joué au foot de ma vie, je pense que ça réduit encore grandement mes chances. » Au moins c’est clair, Siko est honnête avec lui-même, comme Buche Man qui affirme qu’« étant donné que j’ai des briques à la place des pieds et le cardio d’un meuble Ikea… »

Certains d’entre vous estiment tout de même pouvoir battre l’équipe en utilisant tous les moyens possibles, comme Hadopi Conqueror : « Je les ai pris à FIFA ce matin, une boucherie 12-0 », et Back_to_the_future : « Fonne-moi une manette et sur FC 2025, je te les torche ces Allemands !! »

La mauvaise foi.

Sondage : Et vous, vous auriez fait mieux qu’Auckland face au Bayern ?