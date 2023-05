Corinne Diacre : « Si j’ai rappelé Diallo, c’était par facilité »

Sur tous les fronts malgré elle.

Entendue par la police le 30 mars dernier, Corinne Diacre a dû répondre à des questions concernant l’affaire Hamraoui-Diallo. Les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) en charge de l’affaire opposant les deux joueuses souhaitaient savoir si Diacre avait subi des pressions à ce sujet. Le journal L’Équipe rapporte que l’ancienne sélectionneuse des Bleues a affirmé n’avoir eu que des contacts téléphoniques avec César Mavacala, compagnon de Kadidiatou Diani, agent de Marie-Antoinette Katoto mais aussi proche d’Aminata Diallo. Des échanges ayant eu lieu dès 2020 qui ne s’apparentent donc pas à de quelconques pressions.

Elle raconte que Mavacala, plus proche donc des Parisiennes que des Lyonnaises qui composaient le groupe France, a tenté de se rapprocher d’elle au moment où les joueuses de l’OL se sont soulevées pour obtenir son éviction : « Il m’envoyait beaucoup de messages de soutien suite à l’offensive des Lyonnaises sur mon poste. Je savais que les Lyonnaises voulaient ma peau après l’échec en Coupe du monde. » Elle confie de plus que si elle ne cessait de dire qu’Hamraoui « était la victime dans cette histoire », elle ne voulait pas perdre son vestiaire qui « était majoritairement hostile à Hamraoui ». « Si j’ai rappelé Diallo, c’était par facilité, parce qu’elle était déjà en région parisienne et pouvait rapidement rejoindre Clairefontaine », a-t-elle rajouté à la police.

Diacre préférait faire copains-Corinne.

