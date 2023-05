Christophe Galtier : « Il peut y avoir des débordements car notre société est devenue folle »

Qui sera le premier à partir entre Galtier et Messi ?

En conférence de presse avant le match du PSG à Troyes ce dimanche, Christophe Galtier a encore échangé extrasportif avec les journalistes. La polémique au sujet du voyage de Lionel Messi, non autorisé par son club, ainsi que le déplacement des supporters au domicile de Neymar ont effectivement fait grand bruit. Si le « salarié du club » n’a pas souhaité commenter la suspension de l’Argentin, il n’a en revanche pas du tout validé ce qui est arrivé au Brésilien : « Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters, la manifestation devant le siège, notre lieu de travail, mais je n’accepte pas qu’on aille au domicile d’un joueur car il peut y avoir des débordements, car notre société est devenue folle. »

Il a par ailleurs tenu à assurer que son groupe était bien focalisé sur le titre de champion de France à aller chercher malgré les récentes défaites et ce que la presse peut écrire : « J’ai vu la réaction de mon groupe après la défaite contre Lorient, on est tous concentrés.[…] La réalité du vestiaire me montre que les joueurs veulent aller chercher le titre. Les défaites que nous avons subies ne sont pas liées à un relâchement, mais à des blessures, à la fatigue de cette saison singulière. »

Convaincu à défaut d’être convaincant.

