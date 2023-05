Christian Gourcuff : « J’ai vu la finale de la Coupe du monde en différé »

Les Gourcuff ne font jamais rien comme tout le monde.

Dans un entretien au Figaro publié ce jeudi, Christian Gourcuff a déclaré avoir visionné la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine « en différé ». L’ancien entraîneur de 68 ans a notamment exprimé ce choix par une certaine lassitude du monde du football, avouant même que durant ses derniers mois de coach, il regardait les matchs « plus par professionnalisme que par plaisir ».

Dans sa quête d’une vie loin du faste médiatique, Gourcuff ajoute avoir ressenti le besoin de se « désintoxiquer » face à cette « surconsommation du football ». Et de conclure : « Ce n’est pas un manque, encore moins une frustration, de moins voir de football à la télévision, cela me permet aussi de tourner la page. Quand vous êtes en décalage complet avec le public, les médias, les réseaux sociaux, les joueurs, les dirigeants, il faut faire le constat d’arrêter. Si vous voulez exister, il faut marcher dans la combine. » La dernière expérience du Breton s’est déroulée à Nantes, entre août 2019 et décembre 2020.

Depuis, il prend l’air vers le Morbihan.

