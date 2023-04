Chelsea perd deux joueurs pour la fin de la saison

Au moins, on ne tapera pas sur eux pour cette saison ratée.

Chelsea devra faire sans Reece James (23 ans) jusqu’à la fin de la saison. Déjà victime d’une blessure au genou en octobre qui l’avait privé de la Coupe du monde puis d’un nouveau coup dur au même genou, ce sont cette fois ses ischio-jambiers qui couinent. C’est son entraîneur, Frank Lampard, qui l’a annoncé aujourd’hui en conférence de presse. « Reece James ne sera pas disponible pour le reste de la saison », a informé l’ancien milieu de terrain des Blues en ajoutant que son défenseur « s’est blessé […] lors du match de milieu de semaine » contre le Real Madrid.

BREAKING: Reece James is out injured for the rest of the season 🔵 pic.twitter.com/jf4Rn4Kr5A

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 25, 2023