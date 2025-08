Il y a des retours plus difficiles que d’autres.

Ce lundi marque un retour chargé en émotions à Anfield. Pour la première fois depuis la tragédie qui a coûté la vie à Diogo Jota et à son frère André Silva, Liverpool retrouve Anfield, à l’occasion d’un amical contre l’Athletic Club. Virgil Van Dijk, capitaine des Reds, a confié au site officiel du club la difficulté de reprendre le foot sans leur compagnon.

« Pour être honnête, cela reste encore un peu surréaliste, mais nous faisons de notre mieux pour faire face à la situation en tant qu’équipe, et nous essayons tous de donner le meilleur de nous-mêmes afin de traverser cette période très difficile », a avoué le défenseur de 34 ans. « Avec tout ce qui s’est passé, c’est étrange de devoir essayer de continuer à travailler, à jouer au football. Nous n’oublierons jamais Diogo, bien sûr, mais nous devons simplement essayer d’honorer sa mémoire. C’est ce que nous essayons de faire chaque jour. »

Projet et hommages à profusion

S’il se dit très heureux de rejouer à Anfield, l’international néerlandais a aussi tenu à rappeler l’importance de soutenir la famille de Jota. « Ce sont eux qui doivent toujours passer en premier dans tout cela. Nous ne devons jamais l’oublier, et nous ne pouvons imaginer leur douleur en ce moment. » Il assure que Liverpool a apporté un soutien sans faille dans cette épreuve aux joueurs et à l’entourage de Diogo Jota : « Vous avez tous pu voir les hommages et les projets qui ont été mis en place. J’ai discuté avec de nombreuses personnes au sein du club, et je pense que la manière dont tout a été géré jusqu’à présent est la meilleure possible. »

Des grands mots pour un grand capitaine.

